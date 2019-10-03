Нестеров: со «Спартаком» залетало всё, сегодня не залетало

Защитник московского ЦСКА Никита Нестеров оценил проигранный домашний матч с подмосковным «Витязем» (1:2). «Витязь» благодаря двум набранным очкам возглавил турнирную таблицу лиги, команда Игоря Никитина прервала победную серию из семи матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Раз „Витязь“ выиграл, значит, они достойны победы. Забили голы хорошие, а мы пропустили. Моменты надо реализовывать. Со „Спартаком“ залетало всё, сегодня не залетало. Надо продолжать работать. Поражение пойдёт на пользу команде.



Не многовато ли удалений? Есть над чем работать.



Завтра поговорим, тренеры покажут ошибки, и будем дальше работать. Впереди весь сезон», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

«Витязь» в гостях обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ