Самонов: 45 бросков — норма, я не мёрз в воротах

Голкипер «Витязя» Александр Самонов поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (2:1).



«Мы работаем от игры к игре, готовимся выигрывать каждый матч. Лупимся, и, наверное, от этого результат приходит. ЦСКА очень хорошо сегодня двигался, но мы выстояли в нужное время, забили свои голы и довели матч до победы.



Не знаю, сколько бросков сегодня отразил. Ещё не сказали мне об этом. 44? Ну это норма такая, хорошая работа была, не мёрз в воротах.



Я специалист по ЦСКА? Да я не знаю. Что было в том году — это уже история. Мы готовились к сегодняшнему матчу. Специалист, не специалист, выходим и рубимся. Даже настраиваться на такой матч не нужно. Вышли показать хороший хоккей и не ударить в грязь лицом.



После первого периода нас направили в правильное русло. Это принесло свои плоды. Мы не самоуверенны. Просто живём от игры к игре. Пока всё идёт нормально. Если даётся, то надо брать», — передаёт слова Самонова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Витязь» в гостях обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ