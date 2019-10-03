Самонов: 45 бросков — норма, я не мёрз в воротах

Голкипер «Витязя» Александр Самонов поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (2:1).
«Мы работаем от игры к игре, готовимся выигрывать каждый матч. Лупимся, и, наверное, от этого результат приходит. ЦСКА очень хорошо сегодня двигался, но мы выстояли в нужное время, забили свои голы и довели матч до победы.
Не знаю, сколько бросков сегодня отразил. Ещё не сказали мне об этом. 44? Ну это норма такая, хорошая работа была, не мёрз в воротах.
Я специалист по ЦСКА? Да я не знаю. Что было в том году — это уже история. Мы готовились к сегодняшнему матчу. Специалист, не специалист, выходим и рубимся. Даже настраиваться на такой матч не нужно. Вышли показать хороший хоккей и не ударить в грязь лицом.
После первого периода нас направили в правильное русло. Это принесло свои плоды. Мы не самоуверенны. Просто живём от игры к игре. Пока всё идёт нормально. Если даётся, то надо брать», — передаёт слова Самонова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 3 октября 2019
-
23:41
-
23:14
-
23:12
-
22:50
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:33
-
22:28
-
22:19
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:49
-
21:44
-
21:30
-
21:23
-
21:14
-
20:53
-
20:48
-
20:41
-
20:32
-
20:27
-
20:07
-
19:55
-
19:45
-
19:29
-
19:24
-
18:56
-
18:49
-
18:38
-
18:30
-
18:08
-
17:38