Щехура: игроки «Торпедо» тянули резину, медленно обращались с шайбой

Нападающий нижегородского «Торпедо» Пол Щехура поделился впечатлениями от проигранного матча с казахстанским «Барысом» (1:2).



«Сегодня мы играли не так хорошо, насколько способны это делать, слишком медленно обращались с шайбой, не успевали то за соперником, то в нужный момент сыграть на добивании, тянули резину и в итоге упускали голевой момент. Думаю, нужно играть быстрее, наглее и агрессивнее, чтобы побеждать в таких матчах. В третьем периоде у нас получилось создать пару опасных моментов, но нужно отдать должное вратарю соперника. Поэтому перед последним матчем в этой выездной серии нам следует посмотреть на свою игру и исправиться, чтобы добыть победу», — цитирует Щехуру официальный сайт КХЛ.

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