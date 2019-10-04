Лучич — о драке с Задоровым: я должен был выиграть эту игру в игре

Матч «Колорадо Эвеланш» — «Калгари Флэймз» (5:3) стал первым, где в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ подрались хоккеисты. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере.



Первая драка нового сезона НХЛ произошла между российским защитником «Эвеланш» Никитой Задоровым и нападающим «Флэймз» Миланом Лучичем. Никита жёстко совершил силовой приём, после которого к нему подъехал Милан и нанёс удар по лицу. Задоров не стал ввязываться в потасовку и просто ушёл в клинч с оппонентом.



В итоге Задоров получил 2-минутное удаление за толчок на борт и 5-минутное за драку, а его обидчик также был наказан дисциплинарным штрафом.



«Я видел, как он бросился на одного из наших парней, и иногда ты должен выиграть игру в игре», — приводит слова Лучича пресс-служба «Калгари Флэймз».

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Калгари Флэймз».