Лучич ударил по лицу Задорова, россиянин отказался от драки

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» играет с «Колорадо Эвеланш». Идёт третий период матча – счёт 3:4.



Во время одной из атак «Флеймз» защитник «Эвеланш» Никита Задоров жёстко остановил нападающего «Калгари». После этого на российского хоккеиста набросился форвард «Флэймз» Милан Лучич. Он несколько раз ударил Задорова по лицу кулаком, но россиянин отказался от драки. Потасовку на льду разнял арбитр. В итоге Задоров получил 2-минутное удаление за толчок на борт и 5-минутное за драку, а Лучич также был наказан дисциплинарным штрафом.



В минувшем сезоне 24-летний Задоров отыграл 70 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и записал на свой счёт 14 (7+7) очков. Кроме того, Никита заработал показатель полезности «+19» и 75 минут штрафа. В плей-офф россиянин провёл 12 игр и не сумел отметиться результативными действиями, заработав показатель полезности «-5».

Посмотреть видео можно в «твиттере» Brady Trettenero.