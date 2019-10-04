Нападающий «Магнитки» О'Делл выбыл из строя из-за перелома ноги

Как стало известно «Чемпионату», нападающий магнитогорского «Металлурга» Эрик О'Делл пропустит три-четыре недели из-за перелома ноги. Ранее сообщалось, что канадский форвард получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом», который проходил в Балашихе. В ногу хоккеисту попала шайба.
В нынешнем сезоне 29-летний канадец набрал 5 (3+2) очков в 12 матчах. В среднем Эрик проводил на льду 18 минут 45 секунд. Эрик О'Делл пополнил состав уральского клуба в межсезонье.
В минувшем сезоне О'Делл выступал за ХК «Сочи». Он забросил 22 шайбы и сделал 17 результативных передач в 61 матче регулярного чемпионата при показателе полезности "+10". В пяти матчах плей-офф на счету канадского форварда 2 (1+1) очка при нейтральной полезности.
- 4 октября 2019
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