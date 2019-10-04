Циргалис — об игре Панарина: это очки человека с $ 82 млн в кармане

Обозреватель New York Post Бретт Циргалис поделился мнением об игре лидеров «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче с «Виннипег Джетс» (6:4).

«Суматоха и ожидания наконец-то закончились, а «Рейнджерс» смогли драматично выиграть в матче открытия с «Джетс». Артемий Панарин забил гол и сделал одну результативную передачу, это были очки человека с $ 82 миллионами в кармане. Гол и две передачи сделал человек, которому, вероятно, предстоит получить больше игрового времени в команде, чем любому другому — речь о Джейкобе Трубе. 18-летний Каапо Какко сыграл хладнокровно и стабильно, что противоречит его возрасту. А от Мики Зибанеджада было потрясающее впечатляющее шоу — гол и три передачи, что могло бы его сделать капитаном команды де-факто.



Матч получился очень интересным. Темп был таким же безумным, как игра «Рейнджерс» в обороне. Наставник Дэвид Куинн сказал, что победа была далёкой от красоты картин Пикассо, и это сущая правда. В этом сезоне «Рейнджерс» будет переживать много проблем с ростом, потому что много новобранцев и молодых игроков. Вероятно, в подобных матчах «синерубашечники» будут не так часто одерживать победы», — считает Циргалис.

Куинн: Панарин казался счастливым? А вы бы не были счастливы с таким контрактом?