«Барыс» расторг контракт с Адамом Хелукой
Хоккейный клуб «Барыс» и нападающий Адам Хелука договорились о прекращении действия контракта. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию, информирует пресс-служба клуба из Нур-Султана.
Хелука присоединился к «Барысу» перед стартом сезона КХЛ. На его счету 3 (1+2) очка в 8 матчах регулярного чемпионата.
В 2015 году Хелука был выбран на драфте НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в четвёртом раунде. Тем не менее ему не удалось провести ни одного матча в НХЛ. С 2016 по 2018 год он выступал в фарм-клубе «акул» – «Сан-Хосе Барракуда».
Прошлый сезон Хелука начинал в «Тусоне», фарм-клубе «Аризоны Койотс», но затем был обменян в «Нэшвилл Предаторз». Во второй команде «Предаторз» – «Милуоки» – он набрал 19 очков в 29 матчах регулярного первенства и плей-офф АХЛ.
Скабелка: Хелуки в «Барысе» больше не будет
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