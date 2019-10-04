«Салават» — «Северсталь»: Яковлев в ходе драки разбил Панину лицо в кровь

«Салават Юлаев» принимает в Уфе «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во втором периоде защитник хозяев Григорий Панин вступил в кулачный бой с нападающим «Северстали» Егором Яковлевым. По итогам драки хоккеист уфимского клуба покинул лёд с разбитым носом. Игроки получили по пять минут штрафа.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Сохатский);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Лисовец, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Пашнин, Гиматов — Картаев — Жарков;
Рубинчук, Алалыкин, Майоров — Кадейкин — Хохряков.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Хакимов);
Хлыстов — Балдаев, Монахов — Якимов — Лишка;
Сизов — Хабаров, Марковин — Кодола — Морозов;
Провольнев — Макеев, Вовченко — Яковлев — Гераськин;
Рогов — Шулак, Захарчук — Алексеев — Лапенков.
- 4 октября 2019
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