«Салават» — «Северсталь»: Яковлев в ходе драки разбил Панину лицо в кровь

«Салават Юлаев» принимает в Уфе «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Во втором периоде защитник хозяев Григорий Панин вступил в кулачный бой с нападающим «Северстали» Егором Яковлевым. По итогам драки хоккеист уфимского клуба покинул лёд с разбитым носом. Игроки получили по пять минут штрафа.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Сохатский);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Лисовец, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;

Сергеев — Пашнин, Гиматов — Картаев — Жарков;

Рубинчук, Алалыкин, Майоров — Кадейкин — Хохряков.



«Северсталь»:



Подъяпольский (Хакимов);

Хлыстов — Балдаев, Монахов — Якимов — Лишка;

Сизов — Хабаров, Марковин — Кодола — Морозов;

Провольнев — Макеев, Вовченко — Яковлев — Гераськин;

Рогов — Шулак, Захарчук — Алексеев — Лапенков.