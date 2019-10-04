Ягр: возраст не является помехой, если у тебя есть талант и желание работать

Легендарный нападающий Яромир Ягр рассказал, как совмещает пост владельца «Кладно» с игрой на льду. Перед нынешним сезоном 47-летний чех сбросил больше десятка килограммов для обретения формы.



«Думаю, возраст не является помехой, если у тебя есть возможность выходить на лёд и тренироваться. Я всегда считал, что если у хоккеиста есть талант, то всё зависит от него самого. Если игроку нравится работать, он добьётся успеха в любом возрасте. Мне нравится работать.



Конечно, мне необходимо соблюдать осторожность, поскольку я занимаю пост владельца «Кладно». Я могу выразить недовольство игрой какого-либо хоккеиста, но на следующий день хочу, чтобы он сделал мне передачу на тренировке. Так что всё это складывается немного иначе. Обычному генменеджеру не приходится беспокоиться по поводу взаимоотношений с хоккеистами на льду, а у меня другая ситуация», — приводит слова Ягра The Athletic.

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