Цулыгин: «Салават» сумел не наступить на грабли, что были в Череповце

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:1).



«Северсталь» — очень быстрая команда, играла агрессивно от обороны, выжидая свои контратаки. Нам пришлось сыграть аккуратнее и не наступать на те же грабли, что были в поездке, когда соперник убегал и забил нам голы. Ребята — молодцы, потерпели и не обрезались, хотя в третьем периоде был момент, который подчистил Метсола. После забили в большинстве. Использовав свои моменты, мы выиграли матч. Болельщиков и команду — с победой», — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева».

6 октября «Северсталь» проведёт выездной матч с «Барысом», а «Салават Юлаев» 7-го числа примет в Уфе хоккеистов «Металлурга».