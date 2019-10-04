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Цулыгин: «Салават» сумел не наступить на грабли, что были в Череповце

Цулыгин: «Салават» сумел не наступить на грабли, что были в Череповце
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:1).

«Северсталь» — очень быстрая команда, играла агрессивно от обороны, выжидая свои контратаки. Нам пришлось сыграть аккуратнее и не наступать на те же грабли, что были в поездке, когда соперник убегал и забил нам голы. Ребята — молодцы, потерпели и не обрезались, хотя в третьем периоде был момент, который подчистил Метсола. После забили в большинстве. Использовав свои моменты, мы выиграли матч. Болельщиков и команду — с победой», — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева».

6 октября «Северсталь» проведёт выездной матч с «Барысом», а «Салават Юлаев» 7-го числа примет в Уфе хоккеистов «Металлурга».

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