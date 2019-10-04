Самсонов: наконец-то дебютирую в НХЛ. Очень долго ждал этого момента

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Нью-Йорк Айлендерс». Для россиянина этот матч станет дебютным в НХЛ.
«Наконец-то проведу первый матч в НХЛ. Я очень долго ждал этого момента и трудился ради него на протяжении длительного времени. Было непросто добраться сюда, каждый год приходилось выступать в АХЛ», — приводит слова Самсонова Washington Post.
Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной 2018 года. В сезоне-2017/18 вратарь одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата, отразив 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.
- 4 октября 2019
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