Панарин опубликовал фото с первой заброшенной шайбой за «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и совершил результативную передачу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Встреча закончилась со счётом 6:4 в пользу «Рейнджерс».
После матча 27-летний россиянин опубликовал в «инстаграме» фото с первой заброшенной шайбой за «Рейнджерс»
«Просто невероятная атмосфера была вчера! Большое спасибо болельщикам за неповторимые эмоции и поддержку! Первая шайба за «Рейнджерс», — написал под фото в своём «инстаграме» Панарин.
В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артемия Панарина.
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