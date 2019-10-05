«Торонто» обыграл «Коламбус» благодаря дублю Марнера

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» сыграл с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на арене «Нейшнвайд-Арена", Коламбус. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «Торонто».

За «Торонто» голы забили Митчелл Марнер (два гола), Коди Сеси, Остон Мэттьюз. За «Коламбус» единственный гол забил Кэм Аткинсон. Российский нападающий «Мэйпл Ливз» Илья Михеев очков не набрал.

Следующая игра для «Торонто Мэйпл Лифс» пройдёт 6 октября с «Монреаль Канадиенс». «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».