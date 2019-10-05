«Нью-Джерси» представил фото Гусева с первой заброшенной шайбой в НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» опубликовал фото россиянина Никиты Гусева с первой заброшенной шайбой в НХЛ.

В своём первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» (4:5 Б).

Российский нападающий Никита Гусев забил гол под занавес первого периода. Эта шайба стала для него первой в НХЛ.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов также отличился одним голом.

Гусева обменяли в «Нью-Джерси» на выбор в 3-м раунде драфта 2020 года и выбор во 2-м раунде драфта 2021 года. Гусев подписал с «дьяволами» 2-летний контракт на $ 9 млн.

Следующий матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде проведёт с «Баффало Сэйбрз». Встреча начнётся 6 октября в 2:00 мск.