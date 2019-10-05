«Нью-Джерси» представил фото Гусева с первой заброшенной шайбой в НХЛ
«Нью-Джерси Дэвилз» опубликовал фото россиянина Никиты Гусева с первой заброшенной шайбой в НХЛ.
В своём первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» (4:5 Б).
Российский нападающий Никита Гусев забил гол под занавес первого периода. Эта шайба стала для него первой в НХЛ.
Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов также отличился одним голом.
Гусева обменяли в «Нью-Джерси» на выбор в 3-м раунде драфта 2020 года и выбор во 2-м раунде драфта 2021 года. Гусев подписал с «дьяволами» 2-летний контракт на $ 9 млн.
Следующий матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде проведёт с «Баффало Сэйбрз». Встреча начнётся 6 октября в 2:00 мск.
«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси» со счёта 0:4, у Гусева и Куликова по голу
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