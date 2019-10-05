Датский хоккеист публично признался, что он гей
Голкипер «Рунгстед Сайер Кэпитал» Йон Ли-Ольсен публично признался, что он гей. Об этом 27-летний хоккеист объявил в эфире одного из телеканалов Дании.
«Существует риск, что некоторые люди будут кричать в мой адрес во время матчей. Мне нужно быть готовым к этому. Это требует зрелости. Но я чувствую, что готов показать, что можно быть геем и играть в хоккей.
Мне было очень сложно признаться в этом родителям, но это было легче, чем в хоккейной среде. Это заняло больше времени, чем я ожидал, но теперь я готов постоять за себя и других», — приводит слова Ли-Ольсена TV2.
Своим друзьям и семье хоккеист сообщил о том, что он гей семь лет назад. Ли-Ольсен стал третьим хоккеистом за всю историю, который совершил каминг-аут.
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