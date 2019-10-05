Рирден: Самсонов был надёжен как скала, не удивлён, что он сыграл великолепно

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил игру российского голкипера Ильи Самсонова в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1).

«Был неудачный отскок, когда он пропустил после рикошета от нашего игрока. В остальном же он был надёжен, как скала. Это был отличный дебют для талантливого молодого игрока, особенно с учётом того, на какой позиции он играет. Очень сильный матч. Самсонов сыграл великолепно, выглядел уверенно в воротах. Я не удивлён, его уверенность была заметна с того момента, как он вернулся в команду в этом году. Он спокоен, его уверенность передаётся «скамейке», и сыграл он как подобает», — приводит слова Рирдена Washington Post.

Для Самсонова этот матч стал дебютным в НХЛ. Россиянин смог отразить 25 бросков из 26, и был признан 2-й звездой встречи.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» примет «Каролину Харрикейнз». Поединок начнётся 6 октября в 2:00 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» на день позже также на своей площадке встретится с «Виннипег Джетс»