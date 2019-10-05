Плющев: Бурдасов больше творец, чем исполнитель. С ним нужно много работать

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал подписание контракта питерского СКА с нападающим Антоном Бурдасовым.



«Антона я знаю довольно давно, его приглашал и в юниорскую сборную России, и молодёжную. Мы с ним выигрывали серебро в Фарго на юниорском чемпионате мира, тогда он был одним из лидеров команды. Очень талантливый парень, хороший в быту, порядочный, вырос в настоящего мастера. Отметил бы его скоростные качества, видение площадки и завершающий бросок. С ним нужно много работать индивидуально, давать показывать на льду свои качества. Он больше творец, чем исполнитель. Думаю, что руководство СКА приняло правильное решение», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».

Бурдасов выступал за СКА с 2012 по 2015 год, вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина.