Бурдасов вернулся в Россию! Из-за мечты он потерял около 40 млн рублей

Бурдасов не подошёл Никитину

Ещё в сезоне-2017/18 форварда Антона Бурдасова подписали московские «армейцы», которыми руководил Игорь Никитин. Тогда в столице России активно строили чемпионскую команду и думали, что уроженец Челябинска будет частью победного механизма.



Увы, отношения с ЦСКА у Бурдасова не сложились. Кто-то говорил про лишний вес хоккеиста, но более правдоподобной кажется версия, что Антон просто не подошёл под игровую концепцию ЦСКА и не сработался с главным тренером команды. Действительно, Никитин далеко не самый простой специалист и очень требовательный тренер, который может серьёзно наказать за любую ошибку или просчёт.

Логично, что сторона игрока сразу стала искать варианты обмена, так как постоянно сидеть в запасе хоккеист такого уровня не мог, а будущего в ЦСКА у Бурдасова очевидно не было, о чём он сам потом сказал. В результате был найден компромисс и по результатам обмена Антон отправился в Уфу, где провёл немало времени из своей карьеры.

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Результативность хорошая, полезность – не очень

В «Салавате Юлаеве» на тот момент работал Леонид Вайсфельд, занимавший должность генерального менеджера клуба. Именно он и приглашал Бурдасова в Уфу. В первом же сезоне Бурдасов начал довольно активно набирать очки за уфимскую команду (19 (11+8) в «регулярке» и 5 (3+2) в плей-офф), но с показателем полезности были проблемы.



Так, плей-офф Антон закончил с цифрой «-8», а в следующем сезоне – с «-15» в регулярном чемпионате и «-2» — в плей-офф, где Бурдасов практически не играл из-за полученной травмы. Главным козырем Бурдасова всегда был ещё роскошный кистевой бросок, которым он буквально прошивал вратарей. Отлично играл Бурдасов и в большинстве, куда его регулярно ставил тренерский штаб.



С игрой на команду порой возникали проблемы, над этим хоккеисту нужно продолжать активно работать. После сезона-2018/19 у Бурдасова закончился контракт с «Салаватом Юлаевым», а по новому соглашению стороны так и не договорились. Дело в том, что финансовые аппетиты у игрока приличные, платить зарплату в 100 млн рублей ему не захотели. Деньги по нынешним временам действительно большие даже для хоккея. Тот же СКА, где вновь оказался Антон, активно срезал финансовую часть контрактов, оптимизировав тем самым расходы под грядущий жёсткий потолок зарплат.

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Проба сил в НХЛ и возращение в СКА

У Бурдасова всегда была мечта – попробовать себя в НХЛ. В нынешнем межсезонье игрок так и не подписался ни с одним клубом КХЛ, рассчитывая на варианты в Северной Америке. В результате форварда взяли на пробный контракт в «Эдмонтон», но основного так и не дали. Более того, Антона даже не выпустили на третий контрольный матч, после чего всё сразу стало понятно.

Какие варианты трудоустройства напрашивались? Почему-то сразу подумалось, что Бурдасов окажется в СКА, куда ранее подписали ещё одного экс-игрока «Салавата Юлаева» Владимира Ткачёва. Так оно и случилось. Питер заключил контракт с хоккеистом, соглашение с ним будет действовать до 30 апреля 2020 года. По нашей информации, зарплата Бурдасова в СКА составит 30 млн рублей за сезон. Тех денег, которые хотела получать сторона игрока, заработать уже практически нереально, да ещё и без пройденной предсезонки. Поэтому особо выбирать не пришлось, тут бы весь сезон не пропустить. Хотя летом Бурдасов вполне мог рассчитывать на зарплату около 70 млн рублей. Сейчас, повторимся, таких денег никто не даст.



«Антона знаю довольно давно, его приглашал и в юниорскую сборную России, и молодёжную. Мы с ним выигрывали серебро в Фарго на юниорском чемпионате мира, тогда он был одним из лидеров команды. Очень талантливый парень, хороший в быту, порядочный, вырос в настоящего мастера. Отметил бы его скоростные качества, видение площадки и завершающий бросок. С ним нужно много работать индивидуально, давать показывать на льду свои качества. Он больше творец, чем исполнитель. Думаю, что руководство СКА приняло правильное решение», — сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.



Напомним, что СКА – далеко не чужой клуб для 28-летнего Бурдасова. Антон выступал за «армейцев» начиная с сезона-2012/13, а покинул Санкт-Петербург по ходу чемпионата-2015/16, когда переехал в Омск. Со СКА форвард успел выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2014/15 при Вячеславе Быкове у руля команды. Посмотрим, поможет ли Бурдасов клубу сейчас, когда в СКА много молодёжи и нет звёздных хоккеистов уровня Ковальчука, Дацюка или Войнова. В любом случае, доказывать Антону придётся многое, тем более что крайних нападающих в СКА хватает.