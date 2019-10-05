У защитника «Далласа» Полака диагностировали перелом костей грудины

Защитник «Даллас Старз» Роман Полак получил тяжёлую травму в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:2). По предварительным прогнозам, у Полака сотрясение мозга и перелом костей грудины, сообщает NBC Sports.



В середине второго периода 33-летний чех погнался за форвардом «Брюинз» Крисом Вагнером. В результате оба ударились о борт, но именно чех врезался в борт головой и плечом. После этого он упал на лёд и уже не смог самостоятельно подняться. Медики унесли его с площадки на носилках. Позже Полака доставили в одну из больниц Далласа.



В 2004 году Полак был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» под общим 180-м номером. Летом 2018 года Роман подписал однолетний контракт с «Даллас Старз» на $1,3 млн.

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