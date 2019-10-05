«Сибирь» — «Нефтехимик»: Шаров забил гол после прохода через всю площадку

«Сибирь» принимает в Новосибирске «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода подопечные Николая Заварухина выигрывают со счётом 3:1.
На 16-й минуте встречи нападающий новосибирского клуба Александр Шаров укрепил преимущество команды, которая к тому моменту выигрывала со счётом 1:0. Форвард подхватил шайбу в своей зоне, промчался через всю площадку и нанёс неотразимый бросок в девятку ворот соперника.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.
«Сибирь» вышла на матч в следующем составе:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Морозов — Алексеев, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Чесалин— Комаров — Торченюк;
Пиганович, Коротков — Романцев — Михайлов.
- 5 октября 2019
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