«Витязь» — «Спартак»: стали известны составы команд
Стали известны составы подмосковного «Витязя» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Подольске состоится сегодня, 5 октября, начало игры — в 17:30 мск.
«Витязь»:
Самонов (Ежов);
Ержабек — Евсеенков, Макеев — Швец-Роговой — Выглазов;
Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Йормакка;
Катичев — Воронков, Монс — Чернов — Артюхин;
Пыленков, Шевченко — Колтыгин — Ларичев. Петраков.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Гончаров — Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Кулик — Гришин, Кокарев — Юньков — Столяров;
Тришин, Шабловский, Лещенко — Шашков — Цыплаков.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
- 5 октября 2019
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