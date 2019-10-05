«Витязь» — «Спартак»: стали известны составы команд

Стали известны составы подмосковного «Витязя» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Подольске состоится сегодня, 5 октября, начало игры — в 17:30 мск.



«Витязь»:



Самонов (Ежов);

Ержабек — Евсеенков, Макеев — Швец-Роговой — Выглазов;

Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Йормакка;

Катичев — Воронков, Монс — Чернов — Артюхин;

Пыленков, Шевченко — Колтыгин — Ларичев. Петраков.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Гончаров — Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Кулик — Гришин, Кокарев — Юньков — Столяров;

Тришин, Шабловский, Лещенко — Шашков — Цыплаков.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



