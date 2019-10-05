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«Автомобилист» — «Динамо» М: Гросс дебютировал в КХЛ, заменив Коваржа

«Автомобилист» — «Динамо» М: Гросс дебютировал в КХЛ, заменив Коваржа
Хоккей / КХЛ 0

В третьем периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» и московского «Динамо» команда хозяев провела замену вратаря. После двух пропущенных шайб за одну минуту вратарь Якуб Коварж уступил место в воротах Владиславу Гроссу. 21-летний Гросс впервые вышел на лёд в Континентальной хоккейной лиге.

«Автомобилист»:

Гросс (Коварж);
Гуркин — Вишневский, Доус — Дацюк — Мацек;
Василевский — Мамкин, Литовченко — Плэтт — Обидин;
Березин — Трямкин, Белоусов — Холланд — Секстон;
Овчинников, Валитов, Гареев — Кучерявенко — Голышев.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Петунин — Ефремов — Кулёмин;
Григорьев — Прибыльский, Муранов — Игумнов — Алексеев.

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