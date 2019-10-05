«Автомобилист» — «Динамо» М: Гросс дебютировал в КХЛ, заменив Коваржа

В третьем периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» и московского «Динамо» команда хозяев провела замену вратаря. После двух пропущенных шайб за одну минуту вратарь Якуб Коварж уступил место в воротах Владиславу Гроссу. 21-летний Гросс впервые вышел на лёд в Континентальной хоккейной лиге.



«Автомобилист»:



Гросс (Коварж);

Гуркин — Вишневский, Доус — Дацюк — Мацек;

Василевский — Мамкин, Литовченко — Плэтт — Обидин;

Березин — Трямкин, Белоусов — Холланд — Секстон;

Овчинников, Валитов, Гареев — Кучерявенко — Голышев.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Волков — Миронов, Петунин — Ефремов — Кулёмин;

Григорьев — Прибыльский, Муранов — Игумнов — Алексеев.