Светлов: после 2:0 будто стало полегче, но «Куньлунь» добавил

Главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Сергей Светлов поделился впечатлениями от выигранного матча с китайским «Куньлунь Ред Стар» (2:1).



«Оба соперника играли в активный хоккей, хотели выиграть. После 2:0 стало как будто немного полегче, но соперник добавил, забил первый гол. Был напряжённый матч. Но мы победили, я доволен», — приводит слова Светлова официальный сайт «Адмирала».



Клуб из Владивостока одержал третью победу в последних четырёх матчах регулярного чемпионата, «Куньлунь» потерпел второе поражение подряд. 7 октября «Адмирал» примет во Владивостоке «Нефтехимик», а «драконы» проведут домашние матчи с клубом из Нижнекамска 9 и 10 октября.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Адмирал» переиграл «Куньлунь» и одержал третью победу в четырёх матчах