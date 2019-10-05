Мартемьянов: оцениваю выполнение игрового задания на тройку с минусом

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от домашнего матча с московским «Динамо» (1:4).



«Поздравляю соперника с победой. Они сегодня больше хотели и правильнее играли. Часть наших хоккеистов, к сожалению, сегодня была не готова играть на победу. Поэтому такой результат. Два гола пропустили со стандартов, хотя мы их разбираем и показываем, кто с кем должен говорить. Это говорит о концентрации игроков. Завтра будем разбирать и готовиться к «Трактору».



Перед каждым периодом говорится: первые минуты периодов, как и последние, очень важны. Но почему-то не до всех это доходит. В целом выполнение игрового задания сегодня оцениваю на тройку с минусом, не более», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

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