Кемппайнен: у СКА проблемы с забиванием голов, Бурдасов нам поможет

Нападающий СКА Йоонас Кемппайнен подвёл итоги матча с «Трактором» (1:2).



«Нам удалось хорошо начать, но после того, как пропустили две шайбы, мы потеряли свою игру. Нам следовало активнее идти вперёд, лучше реализовывать шансы. У меня нет точного объяснения, почему не смогли больше забить.



Не думаю, что выезд на нас так повлиял и сегодня нам не хватило эмоций. Сегодня начали хорошо и в плане эмоций. Две пропущенные шайбы немного нарушили наши планы. После этого нам стоило играть активнее, отдавать всех себя, играть на грани возможностей. Так нам надо играть в будущем.



Мы сегодня виделись с Бурдасовым, он был на игре. Здорово, когда в команду приходят бомбардиры, люди, умеющие забивать голы. В последнее время у нас с этим проблемы, как сегодня, сложно рассчитывать на победу, когда забиваешь один гол. Антон нам очень поможет, он забивной игрок.



Знаю, что «Спартак» возглавляет бывший тренер СКА. Лично для меня это такая же важная игра, как любая другая, в которой нам надо играть на победу. Соперник серьёзный, других и не бывает», — передаёт слова Кемппайнена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Скудру и Демченко сталкивали лбами. Они вместе обыграли СКА Снова победа 2:1 и блестящая игра вратаря «Трактора».