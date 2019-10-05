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47-летний Ягр забил два гола «Либерецу», решив исход встречи

47-летний Ягр забил два гола «Либерецу», решив исход встречи
Хоккей / Прочие 0

47-летний нападающий чешского клуба «Кладно» Яромир Ягр оформил дубль в матче с «Либерецем» (5:3), один из голов ветерана стал победным. Напомним, Ягр является владельцем «Кладно» и перед сезоном сбросил больше десятка килограммов для обретения формы.

Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

Ягр успел также поиграть и в Континентальной хоккейной лиге, где защищал цвета омского «Авангарда».

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

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