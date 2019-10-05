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Кравец: Самонов поехал в больницу, он подвернул голеностоп

Кравец: Самонов поехал в больницу, он подвернул голеностоп
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от проигранного матча с московским «Спартаком» (1:2 Б).

«Мы знали, что соперник после предыдущего матча будет серьёзно настраиваться, чтобы доказать, что команда умеет играть. Это было понятно. Игра была напряжённая, были нелепые ошибки. Похвалю своих ребят, что бились до конца и смогли сравнять счет. Буллиты — это мастерство. Его у «Спартака» оказалось больше. Хорошо, что набрали одно очко, у нас впереди две игры.

Самонов сейчас поехал в больницу, он подвернул голеностоп. Всё будет ясно завтра.

Выглазов — в первом звене? Ищем замену Сёмину. В прошлой игре был Ларичев, сегодня — Выглазов, который является опытным игроком. Даём ему шанс», — цитирует Кравеца официальный сайт «Спартака».

«Спартак» прервал победную серию «Витязя», выиграв в серии буллитов
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