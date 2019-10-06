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2 очка Панарина и 3 передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»

2 очка Панарина и 3 передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард хозяев Мика Зибанеджад, который оформил хет-трик. Голом и результативной передачей отметился российский нападающей «Рейнджерс» Артемий Панарин. 3 (0+3) очка набрал Павел Бучневич. Голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 32.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев провёл на льду 24 минуты 35 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил семь силовых приёмов, заблокировал четыре броска и не отметился результативными действиями. Форвард «Сенаторз» Артём Анисимов и нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников окончили матч с показателями полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Труба, Бучневич) – 06:04' (5x4)   1:1 Ткачук (Шабо, Пажо) – 12:14' (5x5)   1:2 Зибанеджад (Бучневич, Панарин) – 29:53' (5x5)   1:3 Зибанеджад (Смит) – 32:07' (4x5)   1:4 Панарин (Зибанеджад, Бучневич) – 42:51' (5x4)
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