Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 6 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 24 российских игрока.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил голевую серию до двух матчей. Его одноклубник Павел Бучневич отметился ассистентским дублем, а голкипер Александр Георгиев одержал первую победу в сезоне. Также ассистентский дубль в активе форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова. Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев сделал результативную передачу, аналогичное достижение в активе форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука и нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|31 из 32
|96,9
|4:1
|Василевский
|«Тампа»
|24 из 28
|85,7
|3:4
|Бобровский
|«Флорида»
|32 из 35
|91,4
|4:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|15.52
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+1
|0
|0
|2
|2
|0
|-
|17.00
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+1
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|18.03
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+2
|+1
|2
|0
|0
|0
|-
|16.34
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|2
|1
|1
|2
|-
|11.32
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|3
|1
|1
|-
|20.16
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-2
|0
|3
|1
|0
|-
|18.48
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|+1
|0
|0
|0
|0
|67%
|07.50
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+2
|0
|2
|3
|1
|0
|-
|16.27
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|7
|0
|0
|-
|22.53
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|+1
|0
|3
|2
|0
|-
|11.46
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|18.06
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|3
|25%
|12.58
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|-1
|0
|1
|1
|1
|-
|16.30
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|0
|3
|1
|1
|0%
|13.26
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+1
|-2
|0
|1
|0
|0
|-
|14.59
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|2
|1
|7
|4
|-
|24.35
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|+1
|0
|2
|2
|0
|-
|15.36
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|-2
|0
|0
|2
|0
|-
|16.07
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|1
|3
|0
|-
|22.12
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|2
|4
|0
|-
|21.30
Они играют в пас, как советские хоккеисты! Невероятные голы тройки Панарина
Эти парни с Бродвея просто дают жару.
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