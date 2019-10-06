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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 6 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 6 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 24 российских игрока.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил голевую серию до двух матчей. Его одноклубник Павел Бучневич отметился ассистентским дублем, а голкипер Александр Георгиев одержал первую победу в сезоне. Также ассистентский дубль в активе форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова. Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев сделал результативную передачу, аналогичное достижение в активе форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука и нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»31 из 3296,94:1
Василевский«Тампа»24 из 2885,73:4
Бобровский«Флорида»32 из 3591,44:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-10200-15.52
Михеев (н)«Торонто»0+100220-17.00
Панарин (н)«Рейнджерс»1+1+10200-18.03
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+2+12000-16.34
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-12112-11.32
Кучеров (н)«Тампа»0+0-10311-20.16
Дадонов (н)«Флорида»0+0-20310-18.48
Малкин (н)«Питтсбург»0+0+1000067%07.50
А. Свечников (н)«Каролина»0+202310-16.27
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-10700-22.53
Гурьянов (н)«Даллас»0+0+10320-11.46
Радулов (н)«Даллас»0+000211-18.06
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00002325%12.58
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+1-10111-16.30
Ничушкин (н)«Колорадо»0+1+103110%13.26
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+1-20100-14.59
Зайцев (з)«Оттава»0+002174-24.35
Сергачёв (з)«Тампа»0+0+10220-15.36
Гавриков (з)«Коламбус»0+0-20020-16.07
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+10130-22.12
Задоров (з)«Колорадо»0+0+10240-21.30
Они играют в пас, как советские хоккеисты! Невероятные голы тройки Панарина
Эти парни с Бродвея просто дают жару.
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