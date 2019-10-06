Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 6 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 24 российских игрока.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил голевую серию до двух матчей. Его одноклубник Павел Бучневич отметился ассистентским дублем, а голкипер Александр Георгиев одержал первую победу в сезоне. Также ассистентский дубль в активе форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова. Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев сделал результативную передачу, аналогичное достижение в активе форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука и нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 31 из 32 96,9 4:1 Василевский «Тампа» 24 из 28 85,7 3:4 Бобровский «Флорида» 32 из 35 91,4 4:3

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -1 0 2 0 0 - 15.52 Михеев (н) «Торонто» 0+1 0 0 2 2 0 - 17.00 Панарин (н) «Рейнджерс» 1+1 +1 0 2 0 0 - 18.03 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+2 +1 2 0 0 0 - 16.34 Наместников (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 2 1 1 2 - 11.32 Кучеров (н) «Тампа» 0+0 -1 0 3 1 1 - 20.16 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 -2 0 3 1 0 - 18.48 Малкин (н) «Питтсбург» 0+0 +1 0 0 0 0 67% 07.50 А. Свечников (н) «Каролина» 0+2 0 2 3 1 0 - 16.27 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -1 0 7 0 0 - 22.53 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 +1 0 3 2 0 - 11.46 Радулов (н) «Даллас» 0+0 0 0 2 1 1 - 18.06 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 0 2 3 25% 12.58 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+1 -1 0 1 1 1 - 16.30 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+1 +1 0 3 1 1 0% 13.26 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 0+1 -2 0 1 0 0 - 14.59 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 2 1 7 4 - 24.35 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 +1 0 2 2 0 - 15.36 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 -2 0 0 2 0 - 16.07 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 +1 0 1 3 0 - 22.12 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 +1 0 2 4 0 - 21.30