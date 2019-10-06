Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Магнитки» Галузин выбыл на длительный срок из-за перелома ноги

Нападающий «Магнитки» Галузин выбыл на длительный срок из-за перелома ноги
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Металлурга» Владимир Галузин сломал ногу в первом периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» и доигрывал встречу на уколах. Как стало известно «Чемпионату», форвард выбыл из строя на три-четыре недели.

В нынешнем сезоне 31-летний хоккеист провёл 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счёт одну заброшенную шайбу и одну результативную передачу при показателе полезности «-2» и восьми минутах штрафного времени.

В минувшем сезоне Галузин защищал цвета «Торпедо». В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «-6».

Ранее из-за перелома ноги в клубный лазарет попал нападающий «Магнитки» Эрик О’Делл. Его возвращение в строй состоится через три-четыре недели.

Нападающий «Магнитки» О'Делл выбыл из строя из-за перелома ноги
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019