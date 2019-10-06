Нападающий «Магнитки» Галузин выбыл на длительный срок из-за перелома ноги

Нападающий «Металлурга» Владимир Галузин сломал ногу в первом периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» и доигрывал встречу на уколах. Как стало известно «Чемпионату», форвард выбыл из строя на три-четыре недели.
В нынешнем сезоне 31-летний хоккеист провёл 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счёт одну заброшенную шайбу и одну результативную передачу при показателе полезности «-2» и восьми минутах штрафного времени.
В минувшем сезоне Галузин защищал цвета «Торпедо». В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «-6».
Ранее из-за перелома ноги в клубный лазарет попал нападающий «Магнитки» Эрик О’Делл. Его возвращение в строй состоится через три-четыре недели.
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