Нападающий «Магнитки» Галузин выбыл на длительный срок из-за перелома ноги

Нападающий «Металлурга» Владимир Галузин сломал ногу в первом периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» и доигрывал встречу на уколах. Как стало известно «Чемпионату», форвард выбыл из строя на три-четыре недели.



В нынешнем сезоне 31-летний хоккеист провёл 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счёт одну заброшенную шайбу и одну результативную передачу при показателе полезности «-2» и восьми минутах штрафного времени.



В минувшем сезоне Галузин защищал цвета «Торпедо». В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «-6».



Ранее из-за перелома ноги в клубный лазарет попал нападающий «Магнитки» Эрик О’Делл. Его возвращение в строй состоится через три-четыре недели.

Нападающий «Магнитки» О'Делл выбыл из строя из-за перелома ноги