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Бурдасов: ехал на тренировку СКА — улыбался, сидя в машине. Видимо, ностальгия

Бурдасов: ехал на тренировку СКА — улыбался, сидя в машине. Видимо, ностальгия
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Антон Бурдасов поделился эмоциями после возвращения в СКА. Хоккеист подписал контракт до 30 апреля 2020 года.

«Эмоции исключительно положительные. Как у меня, так и у жены. Сегодня ехал на тренировку — улыбался, сидя в машине. Видимо, ностальгия. Семь лет назад сюда приехал молодой игрок, в команде все звенья были звёздными. Это было морально тяжело, но я переборол этот момент, просто работал, закрепился в СКА и стал тем, кем стал. Сейчас я пришёл сюда уже поигравшим, меня все знают. Это намного легче. Болельщики хорошо приняли, спасибо им. Сказали много приятных слов. Остаётся только работать и показывать то, чего от меня ждут.

В команде много знакомых, как будто из дома вышел в гости к соседу. Зашёл в раздевалку: пообнимались, поулыбались. Почти всех знаю, со всеми хорошие отношения. Да, какое-то время уйдёт на тактические нюансы, но не думаю, что адаптация затянется. Главное — функционально хорошо готов», — приводит слова Бурдасова официальный сайт СКА.

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Антон Бурдасов не смог закрепиться в НХЛ, поэтому перешёл в СКА, с которым уже выигрывал Кубок Гагарина.
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