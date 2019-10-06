Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Трансляция боя
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вудкрофт: такие команды, как «Ак Барс», заставляют платить за любые недочёты

Вудкрофт: такие команды, как «Ак Барс», заставляют платить за любые недочёты
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4).

«Мне понравился первый период в нашем исполнении, мы смогли подавить «Ак Барс» вначале. Во втором периоде было всё неплохо, но мы начали уступать в счёте, однако не сдавались. В третьем периоде мы допустили ошибки, которые нельзя допускать. Такие команды, как «Ак Барс», заставляют платить за любые недочёты.

Наше большинство? Стоит внимательней разобраться в этом. У нас есть пятёрка, которая должна придерживаться плана. Когда кто-то один не выполняет его, то ничего не получается. У нас есть хорошие исполнители. Кто-то из парней выбивался, поэтому получилось такое тусклое большинство. С такими командами надо играть осторожно. У нас было преимущество «пять на три», мы были обязаны его реализовывать», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Квартальнов: курьёзный гол Зарипова перевернул игру
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019