Вудкрофт: такие команды, как «Ак Барс», заставляют платить за любые недочёты

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4).
«Мне понравился первый период в нашем исполнении, мы смогли подавить «Ак Барс» вначале. Во втором периоде было всё неплохо, но мы начали уступать в счёте, однако не сдавались. В третьем периоде мы допустили ошибки, которые нельзя допускать. Такие команды, как «Ак Барс», заставляют платить за любые недочёты.
Наше большинство? Стоит внимательней разобраться в этом. У нас есть пятёрка, которая должна придерживаться плана. Когда кто-то один не выполняет его, то ничего не получается. У нас есть хорошие исполнители. Кто-то из парней выбивался, поэтому получилось такое тусклое большинство. С такими командами надо играть осторожно. У нас было преимущество «пять на три», мы были обязаны его реализовывать», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 6 октября 2019
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