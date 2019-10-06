Принс: просто обязаны были забивать «Ак Барсу» в большинстве «пять на три»

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4).
«Мы неплохо сыграли сегодня, проделали немалую работу. Мы сегодня сыграли недостаточно умно, этим «Ак Барс» наш и превзошёл. Это и была основная проблема. Это задало направление игры. Мы должны стать лучше в большинстве, будем больше работать над этим компонентом. В большинстве «пять на три» мы были просто обязаны забивать, особенно в матче с таким серьёзным соперником», — передаёт слова Принса корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, а минский клуб проиграл впервые за три матча регулярного чемпионата. 8 октября казанцы проведут выездной матч с «Локомотивом», а минчане 9-го встретятся в Риге с местным «Динамо».
- 6 октября 2019
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