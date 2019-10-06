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Хенкель: принципиальный матч для меня. Всегда хочется обыграть бывшую команду

Хенкель: принципиальный матч для меня. Всегда хочется обыграть бывшую команду
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:2) поделился впечатлениями от возвращения домой и отметил, что ему было принципиально обыграть бывшую команду.

«В целом ощущения позитивные – отличные эмоции от того, что приезжаешь домой. Я настолько привык за три года к минскому «Динамо», к арене, к болельщикам, что было очень непривычно приехать сюда с другой командой, сидеть на другой скамейке и в другой раздевалке. Сегодня здесь был аншлаг, болельщики здорово поддерживали свою команду. Мне было приятно приехать, много знакомых людей – со всеми пообщался, все пожелали удачи.

Безусловно – это принципиальный матч для меня. Всегда хочется обыграть бывшую команду, тем более, что я здесь родился, здесь я начинал свой путь в КХЛ. Очень хотелось выиграть», — цитирует Хенкеля пресс-служба казанского клуба.

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