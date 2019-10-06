Хенкель: принципиальный матч для меня. Всегда хочется обыграть бывшую команду

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:2) поделился впечатлениями от возвращения домой и отметил, что ему было принципиально обыграть бывшую команду.
«В целом ощущения позитивные – отличные эмоции от того, что приезжаешь домой. Я настолько привык за три года к минскому «Динамо», к арене, к болельщикам, что было очень непривычно приехать сюда с другой командой, сидеть на другой скамейке и в другой раздевалке. Сегодня здесь был аншлаг, болельщики здорово поддерживали свою команду. Мне было приятно приехать, много знакомых людей – со всеми пообщался, все пожелали удачи.
Безусловно – это принципиальный матч для меня. Всегда хочется обыграть бывшую команду, тем более, что я здесь родился, здесь я начинал свой путь в КХЛ. Очень хотелось выиграть», — цитирует Хенкеля пресс-служба казанского клуба.
- 6 октября 2019
-
22:14
-
22:07
-
22:00
-
21:33
-
21:18
-
21:05
-
20:47
-
20:30
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
20:11
-
20:01
-
19:56
-
19:31
-
19:24
-
19:21
-
19:16
-
18:47
-
18:12
-
18:05
-
17:40
-
17:25
-
17:12
-
17:00
-
16:36
-
16:14
-
16:09
-
15:49
-
15:14
-
15:00
-
14:39
-
14:26
-
14:21
-
14:13