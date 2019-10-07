2 очка А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Тампу», у Кучерова «-1»

«Каролина Харрикейнз» победила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Харрикейнз» эта победа стала третьей кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Победный гол в овертайме забил защитник «Каролины» Джейккоб Славин. По два балла за результативность в составе хозяев набрали: Даги Хэмилтон (1+1), Теуво Терявяйнен (0+2) и Андрей Свечников (0+2).
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 20 минут 20 секунд, не нанёс ни одного броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Андрей Василевский провёл матч в запасе.
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