Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

2 очка А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Тампу», у Кучерова «-1»

2 очка А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Тампу», у Кучерова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

«Каролина Харрикейнз» победила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Харрикейнз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победный гол в овертайме забил защитник «Каролины» Джейккоб Славин. По два балла за результативность в составе хозяев набрали: Даги Хэмилтон (1+1), Теуво Терявяйнен (0+2) и Андрей Свечников (0+2).

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 20 минут 20 секунд, не нанёс ни одного броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Андрей Василевский провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Песке (Макгинн, Свечников) – 01:14' (5x5)   1:1 Джонсон (Хедман) – 02:22' (5x5)   1:2 Шаттенкирк (Сергачёв, Гурд) – 09:53' (5x4)   1:3 Стэмкос – 17:44' (5x5)   2:3 Хаула (Хэмилтон, Терявяйнен) – 33:49' (5x4)   3:3 Хэмилтон (Терявяйнен, Свечников) – 52:48' (5x4)   4:3 Славин (Стаал) – 61:53' (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019