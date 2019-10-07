Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ткачёв: Галимов и Фрэттин — звери просто

Ткачёв: Галимов и Фрэттин — звери просто
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачёв вспомнил победу над минским «Динамо» (4:2).

«В первом периоде было тяжело – и физически, и болельщики гнали соперника вперёд. Здорово, что выиграли и сыграли тоже, в принципе, хорошо. Все стараются, хотят всегда выигрывать, позитив в команде появляется, настроение хорошее. Всё только на победу идёт – хорошо, что все это понимают.

Забивают все четыре пятёрки? Это тоже хороший момент, помогаем друг другу – видно, что все всегда в обойме: каждый готов и забросить, и побороться. Вопросов ни к кому нет.

Мои партнёры по звену (Эмиль Галимов и Мэтт Фрэттин. — Прим. „Чемпионата“) — звери просто», — приводит слова Ткачёва официальный сайт казанского клуба.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019