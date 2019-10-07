Тренер «Далласа» — о звене Ларкина: так и должно выглядеть первое звено
Главный тренер клуба «Даллас Старз» Джим Монтгомери после поражения в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:4 ОТ) прокомментировал игру лидерского звена команды. Все четыре гола «красных крыльев» забил Энтони Манта, выступающий в звене с Тайлером Бертуцци и Диланом Ларкиным.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Сегодня эта тройка доминировала. Манта забивал, но они всё делали вместе. Там есть игрок у ворот — Бертуцци, игрок с броском — Манта, и тот, кто ведёт игру, — Ларкин. Так и должно выглядеть первое звено», — приводит слова Монтгомери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Для «Старз» это поражение стало третьим кряду на старте сезона, в активе команды одно очко.
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