Тренер «Далласа» — о звене Ларкина: так и должно выглядеть первое звено

Главный тренер клуба «Даллас Старз» Джим Монтгомери после поражения в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:4 ОТ) прокомментировал игру лидерского звена команды. Все четыре гола «красных крыльев» забил Энтони Манта, выступающий в звене с Тайлером Бертуцци и Диланом Ларкиным.



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«Сегодня эта тройка доминировала. Манта забивал, но они всё делали вместе. Там есть игрок у ворот — Бертуцци, игрок с броском — Манта, и тот, кто ведёт игру, — Ларкин. Так и должно выглядеть первое звено», — приводит слова Монтгомери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Для «Старз» это поражение стало третьим кряду на старте сезона, в активе команды одно очко.