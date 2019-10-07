«Адмирал» — «Нефтехимик»: Лалонд ударил Захарчука в пах и получил «5+20»

Во втором периоде матча хоккейного клуба «Адмирал» и нижнекамского «Нефтехимика» удаление до конца встречи получил канадский защитник «моряков» Шон Лалонд. Игрок был наказан штрафом «5+20» за удар клюшкой в пах Степану Захарчуку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Адмирал»:
Олкинуора (Красоткин);
Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Бутузов;
Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Островский — Ибатуллин, Лисин — Петров — Коннов.
«Нефтехимик»:
Шарыченков (Барулин);
Рясенский — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Пайгин — Атюшов, Хисамутдинов — Куликов — Хайруллин;
Шарипзянов — Захарчук, Черников — Хафизов — Бикмуллин;
Волгин, Сергеев, Грошев — Шарифьянов — Казионов.
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