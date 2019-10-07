Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Адмирал» — «Нефтехимик»: Лалонд ударил Захарчука в пах и получил «5+20»

«Адмирал» — «Нефтехимик»: Лалонд ударил Захарчука в пах и получил «5+20»
Хоккей / КХЛ 0

Во втором периоде матча хоккейного клуба «Адмирал» и нижнекамского «Нефтехимика» удаление до конца встречи получил канадский защитник «моряков» Шон Лалонд. Игрок был наказан штрафом «5+20» за удар клюшкой в пах Степану Захарчуку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Адмирал»:

Олкинуора (Красоткин);
Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Бутузов;
Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Островский — Ибатуллин, Лисин — Петров — Коннов.

«Нефтехимик»:

Шарыченков (Барулин);
Рясенский — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Пайгин — Атюшов, Хисамутдинов — Куликов — Хайруллин;
Шарипзянов — Захарчук, Черников — Хафизов — Бикмуллин;
Волгин, Сергеев, Грошев — Шарифьянов — Казионов.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019