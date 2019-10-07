«Адмирал» — «Нефтехимик»: Лалонд ударил Захарчука в пах и получил «5+20»

Во втором периоде матча хоккейного клуба «Адмирал» и нижнекамского «Нефтехимика» удаление до конца встречи получил канадский защитник «моряков» Шон Лалонд. Игрок был наказан штрафом «5+20» за удар клюшкой в пах Степану Захарчуку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Бутузов;

Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;

Островский — Ибатуллин, Лисин — Петров — Коннов.



«Нефтехимик»:



Шарыченков (Барулин);

Рясенский — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;

Пайгин — Атюшов, Хисамутдинов — Куликов — Хайруллин;

Шарипзянов — Захарчук, Черников — Хафизов — Бикмуллин;

Волгин, Сергеев, Грошев — Шарифьянов — Казионов.