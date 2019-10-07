ФХР: поздравляем Путина с праздником, желаем успехов в работе на благо страны

Федерация хоккея России и сборная России в своём официальном «твиттере» поздравили с днём рождения президента Российской Федерации Владимира Путина.



«7 октября празднует день рождения президент Российской Федерации, увлечённый болельщик игры в хоккей Владимир Путин. Мы поздравляем Владимира Владимировича с праздником — и желаем крепкого здоровья, удачи во всём и успехов в работе на благо нашей страны!



Сборная России по хоккею поздравляет президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Спасибо за всестороннюю поддержку и за любовь к хоккею! Всегда ждём на наших матчах!» — указано в тексте двух поздравлений.



Напомним, ранее президента с днём рождения поздравил капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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