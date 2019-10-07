Вратарь Иван Налимов в ближайшее время станет игроком ХК «Сочи»

Голкипер СКА Иван Налимов в скором времени пополнит состав ХК «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор «леопардов» Сергей Воропаев.



«Да, у нас есть интерес к вратарю Ивану Налимову. В ближайшее время всё решится, мы работаем над этим вопросом. Объявим, как будут оформлены все документы», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне 25-летний Налимов не провёл ни одного матча в составе питерского клуба. В сезоне-2018/19 голкипер выступал за «Куньлунь Ред Стар» и «Авангард». На его счету шесть побед в 18 матчах регулярки. Налимов отражал 91,7% бросков, пропуская 2,30 шайбы в среднем за матч. В плей-офф вратарь провёл два матча в составе «ястребов», отражая 95,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,17.