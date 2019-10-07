Заварухин: «Сибирь» не имела права проиграть в такой день

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин подвёл итог домашнего матча с московским «Динамо» (1:0).



«Хотел бы принести соболезнования семье Самвела Мнацяна. Ещё летом разговаривали о том, что он будет в составе команды. Так сложилось. Серьёзная болезнь, и он не смог победить её. Пускай земля будет ему пухом. Наверное, в этот день мы не имели права проиграть.



По игре мы были где-то потяжелее, чем «Динамо», они имели территориальное преимущество, больше бросали. Лёха Красиков сыграл здорово, ребята тоже подчищали за ним. Надеюсь, что Яковлев будет прогрессировать дальше после дебютного гола. Хочу сказать спасибо ребятам и болельщикам. Сегодня была дружная, как кулачок, команда.



Когда сыграет Зырянов? Он неплохо действовал в Новокузнецке, решили дать ему шанс. Я думаю, с «Барысом» он сыграет. Почему отправили в ВХЛ Казакова? Это временно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Настоящий мужик с доброй душой». Ушёл из жизни Самвел Мнацян Ему было всего 29 лет, ещё весной 2018-го он играл в хоккей.