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Заварухин: «Сибирь» не имела права проиграть в такой день

Заварухин: «Сибирь» не имела права проиграть в такой день
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин подвёл итог домашнего матча с московским «Динамо» (1:0).

«Хотел бы принести соболезнования семье Самвела Мнацяна. Ещё летом разговаривали о том, что он будет в составе команды. Так сложилось. Серьёзная болезнь, и он не смог победить её. Пускай земля будет ему пухом. Наверное, в этот день мы не имели права проиграть.

По игре мы были где-то потяжелее, чем «Динамо», они имели территориальное преимущество, больше бросали. Лёха Красиков сыграл здорово, ребята тоже подчищали за ним. Надеюсь, что Яковлев будет прогрессировать дальше после дебютного гола. Хочу сказать спасибо ребятам и болельщикам. Сегодня была дружная, как кулачок, команда.

Когда сыграет Зырянов? Он неплохо действовал в Новокузнецке, решили дать ему шанс. Я думаю, с «Барысом» он сыграет. Почему отправили в ВХЛ Казакова? Это временно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

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