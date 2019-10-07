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НХЛ определила лучших игроков недели

НХЛ определила лучших игроков недели
Хоккей / КХЛ 0

Национальная хоккейная лига назвала трёх лучших хоккеистов прошедшей недели. Об этом сообщает пресс-служба лиги

Первой звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Шведский форвард забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи в двух первых матчах сезона. Зибанеджад играет в одном звене с двумя российскими хоккеистами — Артемием Панариным и Павлом Бучневичем.

Второй звездой признан нападающий «Детройт Ред Уинг» Энтони Манта. В двух матчах регулярного чемпионата канадец набрал 7 (5+2) очков, а во встрече с «Даллас Старз» (4:3) он записал на свой счёт четыре результативных броска.

Замкнул тройку лучших игроков прошедшей недели нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший пять шайб в трёх матчах.

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