НХЛ определила лучших игроков недели

Национальная хоккейная лига назвала трёх лучших хоккеистов прошедшей недели. Об этом сообщает пресс-служба лиги



Первой звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Шведский форвард забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи в двух первых матчах сезона. Зибанеджад играет в одном звене с двумя российскими хоккеистами — Артемием Панариным и Павлом Бучневичем.



Второй звездой признан нападающий «Детройт Ред Уинг» Энтони Манта. В двух матчах регулярного чемпионата канадец набрал 7 (5+2) очков, а во встрече с «Даллас Старз» (4:3) он записал на свой счёт четыре результативных броска.



Замкнул тройку лучших игроков прошедшей недели нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший пять шайб в трёх матчах.

«Это большие суровые псы!» Зибанеджад и Панарин удивляют Америку Их тройка вытворят такие вещи на льду, что североамериканские СМИ не стесняются громких заголовков.