НХЛ определила лучших игроков недели

Национальная хоккейная лига назвала трёх лучших хоккеистов прошедшей недели. Об этом сообщает пресс-служба лиги
Первой звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Шведский форвард забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи в двух первых матчах сезона. Зибанеджад играет в одном звене с двумя российскими хоккеистами — Артемием Панариным и Павлом Бучневичем.
Второй звездой признан нападающий «Детройт Ред Уинг» Энтони Манта. В двух матчах регулярного чемпионата канадец набрал 7 (5+2) очков, а во встрече с «Даллас Старз» (4:3) он записал на свой счёт четыре результативных броска.
Замкнул тройку лучших игроков прошедшей недели нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший пять шайб в трёх матчах.
- 7 октября 2019
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