Хоккеисты «Магнитки» Неколенко и Бирюков получили травмы в матче с «Салаватом»

Как стало известно «Чемпионату», два хоккеиста «Металлурга» получили травмы в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (3:0).



Защитник Евгений Бирюков и нападающий Архип Неколенко получили повреждения верхней части тела и пополнили список травмированных.



В нынешнем сезоне 33-летний Бирюков провёл 12 матчей в регулярном чемпионате, не сумев отметиться результативными действиями. Опытный хоккеист заработал показатель полезности «+3» и шесть минут штрафного времени.



23-летний Неколенко принял участие в 14 матчах регулярки. Он забросил одну шайбу, отдал одну результативную передачу, заработал показатель полезности «+4» и шесть штрафных минут.



Ранее «Металлург» потерял из-за травм нападающих Эрика О’Делла и Владимира Галузина.

Нападающий «Магнитки» Галузин выбыл на длительный срок из-за перелома ноги