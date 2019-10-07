Хоккеисты «Магнитки» Неколенко и Бирюков получили травмы в матче с «Салаватом»

Как стало известно «Чемпионату», два хоккеиста «Металлурга» получили травмы в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (3:0).
Защитник Евгений Бирюков и нападающий Архип Неколенко получили повреждения верхней части тела и пополнили список травмированных.
В нынешнем сезоне 33-летний Бирюков провёл 12 матчей в регулярном чемпионате, не сумев отметиться результативными действиями. Опытный хоккеист заработал показатель полезности «+3» и шесть минут штрафного времени.
23-летний Неколенко принял участие в 14 матчах регулярки. Он забросил одну шайбу, отдал одну результативную передачу, заработал показатель полезности «+4» и шесть штрафных минут.
Ранее «Металлург» потерял из-за травм нападающих Эрика О’Делла и Владимира Галузина.
- 7 октября 2019
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