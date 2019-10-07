Знарок: что значит, приятно ли обыграть СКА? Эти ребята мне как родные!

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги выездного матча со СКА (3:2 ОТ).
«Тяжёлая игра для нас, конечно. Естественно, играли с ошибками, но — характер. Под шайбу ложились, это дорогого стоит — обыграть такую команду.
Беспалов? У нас Гудачек неплохо стоит. Не знаю, у нас есть тренер по вратарям, он знает о вратарях больше, чем я. Я в нём уверен, это его работа.
Приятно ли обыграть СКА? Что значит, приятно, не приятно! Потом приеду в Ригу — такой же вопрос зададут. Приеду в Москву играть с «Динамо» — вопрос будет такой же. Я два года работал с этими ребятами! Они мне как родные!
Приятные воспоминания, естественно, были, но волновался я больше на Олимпиаде. Мне уже лет-то… Я уже столько лет работаю, что мне волноваться? Если я буду волноваться, это же передастся ребятам, они же видят моё лицо», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 7 октября 2019
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