Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

7 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Адмирал» обыграл на своём льду «Нефтехимик» — 2:0.

«Сибирь» одержала минимальную победу в матче с «Динамо» — 1:0.

«Автомобилист» переиграл всухую «Трактор» — 3:0.

«Салават Юлаев» проиграл в Уфе «Металлургу» со счётом 0:3.

СКА отыграл две шайбы у «Спартака», но уступил в овертайме — 2:3.

«Витязь» обыграл в Риге местное «Динамо» — 2:1. Хозяева потерпели восьмое поражение подряд.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.