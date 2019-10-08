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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

7 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Адмирал» обыграл на своём льду «Нефтехимик» — 2:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бакош (Лалонд, Альмквист) – 10:58' (5x4)   2:0 Петров (Лисин, Коннов) – 23:47' (5x5)

«Сибирь» одержала минимальную победу в матче с «Динамо» — 1:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Яковлев (Романцев) – 02:02' (5x5)

«Автомобилист» переиграл всухую «Трактор» — 3:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Секстон (Бодров, Василевский) – 45:05' (5x5)   2:0 Доус – 45:59' (5x5)   3:0 Гареев (Мацек, Литовченко) – 59:19' (en)

«Салават Юлаев» проиграл в Уфе «Металлургу» со счётом 0:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Паршин (Мозякин) – 15:14' (5x5)   0:2 Любимов (Матушкин, Мозякин) – 29:24' (5x4)   0:3 Потехин (Антипин, Козун) – 56:36' (5x5)

СКА отыграл две шайбы у «Спартака», но уступил в овертайме — 2:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Вишневский (Хохлачёв, Ганзл) – 07:35' (5x4)   0:2 Ганзл (Рылов, Хохлачёв) – 18:23' (5x4)   1:2 Бурдасов (Кемппайнен) – 36:06' (5x5)   2:2 Ткачёв (Рундблад, Плотников) – 40:19' (5x5)   2:3 Карсумс (Хохлачёв) – 60:28' (3x3)

«Витязь» обыграл в Риге местное «Динамо» — 2:1. Хозяева потерпели восьмое поражение подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Павлов (Сотниекс, Липсбергс) – 07:38' (5x5)   1:1 Артюхин – 42:01' (5x5)   1:2 Чернов (Ержабек, Евсеенков) – 55:19' (5x5)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.

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