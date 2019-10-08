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Овечкин посетил бейсбол и попробовал себя в роли питчера

Овечкин посетил бейсбол и попробовал себя в роли питчера
Хоккей / НХЛ 0

Российский хоккеист Александр Овечкин посетил бейсбольный матч команды «Вашингтон Нэшионалс. Зрители встретили россиянина овациями.

Овечкин занял место питчера и сделал символическую подачу.

Александр Овечкин является хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз». На счету россиянина 1087 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1212 очков (659+553). В прошлом сезоне Овечкин провёл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 51 гол и сделал 38 результативных передач.

В новом сезоне НХЛ «Вашингтон» провёл 3 матча, одержав 2 победы и потерпев 1 поражение. На счету Овечкина 1 гол в 3 играх.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» примет «Даллас Старз». Поединок начнётся 9 октября в 2:00 мск.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Овечкин вышел на 1-е место среди действующих игроков по голам в матчах открытия
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