Результаты матчей НХЛ за 8 октября 2019 года
8 октября, в 6-й игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялись два матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме одолел «Баффало Сэйбрз» — 4:3 ОТ. Команда Джона Тортореллы одержала первую победу в чемпионате.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Бьёркстранд (Джонс, Веренски) – 18:09' (5x5) 2:0 Аткинсон (Веннберг, Дюбуа) – 19:05' (5x4) 2:1 Юханссон (Миллер, Шири) – 21:32' (5x4) 2:2 Скиннер – 31:58' (5x5) 3:2 Фолиньо (Бемстрём, Тексье) – 46:46' (5x4) 3:3 Олофссон (Далин, Райнхарт) – 58:46' (6x4) 4:3 Тексье (Фолиньо) – 62:08' (3x3)
«Сент-Луис Блюз» на выезде переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сундквист (Барбашев, Биннингтон) – 28:30' (5x5) 1:1 Готье (Спецца, Петан) – 31:34' (5x5) 2:1 Нюландер (Сеси, Юнссон) – 31:58' (5x5) 2:2 Шенн (Шварц, Тарасенко) – 39:12' (5x5) 2:3 Пьетранджело (Перрон, Бле) – 47:51' (5x5)
«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.
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