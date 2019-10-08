Результаты матчей НХЛ за 8 октября 2019 года

8 октября, в 6-й игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялись два матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме одолел «Баффало Сэйбрз» — 4:3 ОТ. Команда Джона Тортореллы одержала первую победу в чемпионате.

«Сент-Луис Блюз» на выезде переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:2.

«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.