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Защитник «Сент-Луиса» Пьетранджело побил клубный рекорд Макинниса

Защитник «Сент-Луиса» Пьетранджело побил клубный рекорд Макинниса
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей.

Статистика Алекса Пьетранджело в сезоне-2019/20

Капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело забросил победную шайбу, которая стала для него 23-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Благодаря этому он вышел на первое место в истории «Блюз» среди защитников, превзойдя достижение Эла Макинниса (22). Этот гол стал для Пьетранжело 400-м (95+305) очком в регулярке, всего он провёл 691 матч.

Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 14 минут 42 секунды, нанёс четыре броска и закончил матч с показателем полезности «-1».

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