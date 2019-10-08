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Болельщики рижского «Динамо» призвали Анкипанса уйти в отставку

Болельщики рижского «Динамо» призвали Анкипанса уйти в отставку
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 7 октября, рижское «Динамо» принимало в столице Латвии «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Для команды Гиртса Анкипанса это поражение стало восьмым кряду.

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На матче болельщики рижского клуба призвали главного тренера уйти в отставку. В фан-секторе “Динамо” появился плакат, на котором было написано: “Анкипанс, уйди в отставку”. Как отмечается на портале sportazinas.com, охранники, работающие на “Арена-Рига”, быстро пресекли эту акцию.

На сегодня рижское «Динамо» занимает последнее место в КХЛ, одержав три победы в 14 матчах. От зоны плей-офф команда Анкипанса отстаёт уже на семь очков.

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